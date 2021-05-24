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Emirdağ'a bağlı, özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy, Sığırcık ve Kaldırım köylerinde son dönemde obruklar oluşmaya başladı. İlk olarak 2019 yılında ortaya çıkan obruklar nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen bölge halkı, bölgede irili ufaklı obruk sayısının 10'u bulduğunu aktardı. Son olarak Yeniköy'de 30 metre derinliğinde ve 20 metre çapında oluşan obruk ise tedirginliğe neden oldu.