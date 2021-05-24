2
Emirdağ'a bağlı, özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy, Sığırcık ve Kaldırım köylerinde son dönemde obruklar oluşmaya başladı. İlk olarak 2019 yılında ortaya çıkan obruklar nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen bölge halkı, bölgede irili ufaklı obruk sayısının 10'u bulduğunu aktardı. Son olarak Yeniköy'de 30 metre derinliğinde ve 20 metre çapında oluşan obruk ise tedirginliğe neden oldu.
3
Bölgede çiftçilik yapan Eşref Koç, "Burada bir obruk oluşmuştu, öncesinde ufaktı sonradan büyümeye başladı. Çapı ve derinlik büyümeye, genişlemeye başladı. Buraya önlem alınmasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlarımızın obruğa düşmemesi için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü