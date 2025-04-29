Akdeniz diyetine uygun: Zeytinyağlı Kabak Kalemleri

Yayınlanma: 29.04.2025 - 19:44

Güncelleme: 29.04.2025 - 19:44

Yoğun günlerde hafif ama doyurucu bir yemek arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Zeytinyağlı kabak kalemleri, az malzeme ile maksimum lezzet sunuyor. Üstelik hem sıcak hem de soğuk servis edilebildiği için ister ana yemek yanında meze olarak, ister sağlıklı bir atıştırmalık niyetine sunulabilir. Hazırlaması kolay, etkisi büyük bir tarif!

ZEYTİNYAĞLI KABAK KALEMLERİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı tuz

1 tutam kararbiber

Üzerine: rendelenmiş parmesan (isteğe bağlı)

Yapılışı