Akdeniz diyetine uygun: Zeytinyağlı Kabak Kalemleri
Hem pratik hem sağlıklı hem de şık bir sunum arayanlara: Fırında zeytinyağlı kabak kalemleri, yaz sofralarının hafif ama lezzet dolu yıldızı olmaya aday.
Yoğun günlerde hafif ama doyurucu bir yemek arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Zeytinyağlı kabak kalemleri, az malzeme ile maksimum lezzet sunuyor. Üstelik hem sıcak hem de soğuk servis edilebildiği için ister ana yemek yanında meze olarak, ister sağlıklı bir atıştırmalık niyetine sunulabilir. Hazırlaması kolay, etkisi büyük bir tarif!
ZEYTİNYAĞLI KABAK KALEMLERİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük kabak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kekik
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 tutam kararbiber
- Üzerine: rendelenmiş parmesan (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Kabakları iyice yıkayın ve kabuklarını soymadan uzun şeritler (kalem gibi) halinde doğrayın.
- Derin bir kapta zeytinyağı, sarımsak, kekik, tuz ve kararbiberi karıştırın.
- Kabakları bu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.
- Fırın kağıdı serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
- Fırından çıkarmaya yakın üzerine rendelenmiş parmesan serpebilir, birkaç dakika daha fırında tutabilirsiniz.
- Ilık veya soğuk servis edebilirsiniz.
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