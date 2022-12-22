Bağışıklık dostu mucize içecek: Kefir

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:10

Yoğurt gibi mayalanarak elde edilen kefirin bir bardağı 100 kalori. Üstelik bir bardağıyla günlük kalsiyum ihtiyacının %24'ünü, A vitaminin %14'ünü, potasyumun %6'sını, demirin de yaklaşık %2'sini karşılıyor. Ayrıca B12 ve E vitaminleri ile fosfor, çinko, folik asit ve magnezyum gibi mineraller bakımından da oldukça zengin. Bu sağlıklı içeceğe günlük beslenmede mutlaka yer verilmelidir. Mayalanmadan sonra sütün içerisindeki laktozun %75 azalması sayesinde laktoz intoleransı bulunan kişiler de rahatlıkla tüketebilir.

İŞTE TÜM AYRINTILARIYLA KEFİRİN FAYDALARI…

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Kefir, fermantasyon sırasında ortaya çıkan yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca, protein, kalsiyum, magnezyum ve birçok vitaminden zengin olan kefir, her gün 1 bardak kefir tüketildiğinde günlük ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını karşılayabiliyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korunmaya destek oluyor.

UZUN SÜRE TOKLUK SAĞLIYOR

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için kefir ara öğünlerin vazgeçilmezi olmalı. Çünkü 1 bardağıyla vücuda bir ara öğünde almamız gereken tüm vitamin ve minerallerin yanı sıra karbonhidrat ve proteini de sağlayabiliyoruz. Üstelik uzun süreli tokluk hissi sağladığından zayıflama diyetleri için de iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan bazı araştırmalar; kefirin içindeki probiyotik etki gösteren bakterilerin kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü düşürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca içerdiği potasyum sayesinde tansiyon dengeleyici özelliği de bulunan kefir, kalp hastalıkları riskini de bu sayede azaltabiliyor.

KEMİK ERİMESİNİ YAVAŞLATIYOR

Kemikler yaşlanmayla güçsüzleşirken, özellikle menopoz sonrası azalan kemik yoğunluğu ile kırık ve kemik erimesi riski artıyor. Son çalışmalar; kefirin kemik hücreleri tarafından kalsiyum emilimini artırabileceğini ortaya koyarken, kefirin zengin kalsiyum ve K vitamini içeriği kemik sağlığını iyileştirmenin ve kemik erimesini yavaşlatmanın en etkili yolu olarak gösteriliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Bağırsaktaki bakteri dengesini sağlayan kefir, sindirimi kolaylaştırırken; kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sistemi şikayetlerini azaltıyor. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda; Helicobacter pylori'nin neden olduğu ülser tedavisine kefir eklendiğinde Helicobacter pylori'nin üremesinin engellendiği görülmüştür.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARA KARŞI KORUYOR

Kefir gibi mayalı gıdalarda bulunan bazı probiyotik bakteriler yeterli miktarda tüketildiklerinde, çeşitli kimyasal maddeler üretiyorlar. Bu kimyasal maddeler, duygusal durumun iyileştirilmesine, anksiyetenin azaltılmasına ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisine olumlu etkiler gösterebiliyor.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Kefirin içerisindeki A vitamini cilt sağlığı için büyük fayda sağlıyor. Cilt hücrelerini yenileyip onarımını hızlandırıyor ve yaşlanmaya karşıt bir etki oluşturuyor. Egzama gibi cilt problemlerini önleme etkisine sahip olan kefir, saç ve tırnakların da sağlıklı ve hızlı uzamasını destekliyor.