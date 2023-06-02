Evde tavuk suyu nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi...

Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:23

Güncelleme: 02.06.2023 - 12:24

Birkaç püf noktası ile evde tavuk suyu hazırlamak oldukça kolay. Üstelik bolca hazırlayıp, derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kendi hazırladığınız sağlıklı, tuzu, baharatı yerinde lezzetli tavuk suyu, her zaman elinizin altında hazır olacaktır. İşte tarifi...

TAVUK SUYU İÇİN

Malzemeler

2 adet derili ve kemikli tavuk butu veya göğsü

1 adet kereviz sapı ve yaprağı

1/2 demet maydanoz

1 adet havuç

1 adet soğan

3 adet defne yaprağı

8-10 adet tane karabiber

Tuz ve su

Yapılışı

Öncelikle geniş bir tencereye tavuk parçalarını dizin. Tavuk suyunuzun yağlı olmasını tercih ediyorsanız, kullanacağınız tavuk etini derisiyle birlikte haşlayın. Tamamen yağsız bir tavuk suyu için de pişirmeden önce tavuk derilerini ayırın. Tencerenin içerisine irice doğranmış sebzeleri, baharatları ve tuzu da ilave edin. Malzemelerin üzerine çıkacak kadar soğuk su ekleyin. Tavuk etlerinizin üzerine asla sıcak ya da kaynamış su eklemeyin. Tencerenin kapağını kapatmadan kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin. Tavuk parçaları haşlanınca ince bir süzgeçle süzüp hemen kullanacak ise cam kavanoza. Derin dondurucuda saklamak istiyorsanız, soğuyunca buzdolabı poşetinde saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.