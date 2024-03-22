Bugün iftarda ne pişirsem? 12. gün iftar menüsü

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı erişte

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Et suyu ve su

Tuz, pul biber, nane, karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Öncelikle yeşil mercimekleri haşlayıp, suyunu süzün. Çorba tenceresine sıvı yağ ekleyip, ince ince doğradığımız soğanları pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Et suyunu ve suyu ilave edip, kaynatın. Mercimekleri, ardından da erişteleri ekleyin. Erişteler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuzu ve baharatları ekleyip, bir taşım daha kaynatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.