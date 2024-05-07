Ege'den sofralarınıza enfes bir lezzet: Kabak çiçeği kızartması tarifi...

Kabak çiçeklerinin narin yapısı ve hafif tadı, çeşitli yemeklerde lezzetli bir katkı sağlar. Kabak çiçeği, sağlıklı ve lezzetli bir seçenektir ve yaratıcı yemek tarifleri için ideal bir malzemedir. Dışı çıtır, içi akışkan peynirli ve bol yeşillikli harika bir lezzet olan bu yemeği sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Peki, damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte kabak çiçeği kızartması tarifi...