Ege'den sofralarınıza enfes bir lezzet: Kabak çiçeği kızartması tarifi...
Kabak çiçeği dolması, Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak kabak çiçekleriyle yapabilecekleriniz sadece dolma ile sınırlı değil. Örneğin, kabak çiçeklerini un ve yumurtaya bulayarak kızartabilir ve çıtır çıtır bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.
Kabak çiçeklerinin narin yapısı ve hafif tadı, çeşitli yemeklerde lezzetli bir katkı sağlar. Kabak çiçeği, sağlıklı ve lezzetli bir seçenektir ve yaratıcı yemek tarifleri için ideal bir malzemedir. Dışı çıtır, içi akışkan peynirli ve bol yeşillikli harika bir lezzet olan bu yemeği sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Peki, damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte kabak çiçeği kızartması tarifi...
KABAK ÇİÇEĞİ KIZARTMASI TARİFİ
Malzemeler:
Kabak için:
15 adet kabak çiçeği
1 kase lor peyniri (ya da beyaz peynir)
1/2 kase rendelenmiş kaşar peyniri
2-3 dal dereotu
1 dal maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı tane karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
Tempura sosu:
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1/2 şişe maden suyu
1 çay kaşığı tuz
KABAK ÇİÇEĞİ KIZARTMASI YAPILIŞI
İlk olarak kabak çiçeğinin dışındaki yeşilliklerini koparıp ve sapını kısaltın.
İç kısmını da temizleyip nazikçe içini ve dışını temizleyin.
İç harcı için tüm malzemeleri karıştırın.
Tempura sosu içinde tüm malzemeleri bir kaseye alıp yoğun boza kıvamı alana kadar çırpın.
Yapraklar yırtılmadan nazikçe içini doldurup yapraklarını katlayarak kapatın.
Tempura sosa bulayıp kızgın yağda kızartın.
Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun!
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