Kilis mutfağının bu enfes lezzeti: Müceddere pilavı tarifi...

MÜCEDDERE PİLAVI YAPILIŞI

Yemeği pişirmeye başlamadan önce pilav için olan soğanı ufak küpler halinde, üzeri için olan soğanı orta kalınlıkta piyaz doğrayıp kenarda bekletin.

Pirinçleri de sıcak suda 15 dakika bekletip, ardından yıkayıp süzün.

Pilav için geniş bir tencerede zeytinyağı ve tereyağı karışımında, küp doğranmış soğanları tuz da ilave ederek yumuşayana kadar kavurun.

Soğanların üstüne salçaları, ezilmiş ya da ufak doğranmış sarımsakları ve karabiberi de ekleyip salçaların kokusu çıkıp yumuşayana kadar kavurun.

Tencereye bulgur ve yıkanmış pirinçleri de ilave edip, diğer malzemelerle bütünleşene kadar 3-4 dakika kavurduktan sonra sıcak suyu ve haşlanmış mercimekleri ilave edin, karıştırın, tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını en kısık konuma getirin.

Pilav pişerken geniş bir tavada servis için kullanacağınız soğanları zeytinyağı ve tuzla yumuşayıp, tüm suyunu çekip, koyu bir renk alana kadar kavurun.

Pilav suyunu çektikten sonra altını kapatın, kenarlardan ortaya doğru bir defa karıştırıp kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin.

Dinlenen pilavı servis tabağına alın, üstüne kavrulmuş soğanları ilave edin, süslemek için de ince kıyılmış maydanoz yaprakları ve nar tanelerini ekleyin.

Müceddere pilavınız hazır.

Afiyet olsun!