Kilis mutfağının bu enfes lezzeti: Müceddere pilavı tarifi...
Kilis yöresine özgü müceddere pilavı, her sunulduğunda damaklarda unutulmaz bir tat bırakmaya devam ediyor. Hem doyurucu özelliğiyle hem de lezzetiyle öne çıkan müceddere pilavı, sofralarınıza ayrı bir zenginlik katıyor. Bu eşsiz pilav, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla bir araya getiriyor ve herkesin severek tüketeceği bir lezzet sunuyor.
Mercimek ve bulgurun muhteşem uyumuyla hazırlanan müceddere pilavı, sofralarınızı lezzetle dolduracak. Bu özel pilav, hem protein açısından zengin hem de doyurucu bir seçenektir. Sağlıklı ve besleyici malzemelerle hazırlanan müceddere pilavı, sofralarınıza hem tat hem de sağlık getirecek. Her lokmasıyla lezzet şöleni yaşatan bu pilav, sofralarınızın baş tacı olmaya aday. Peki, Kilis yöresine ait bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte müceddere pilavı tarifi...
MÜCEDDERE PİLAVI TARİFİ
Malzemeler:
Pilav için:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak
1/2 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 su bardağı pirinç
3,5 su bardağı su
1 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)
Servis için:
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
5 dal maydanoz
3 yemek kaşığı nar taneleri
MÜCEDDERE PİLAVI YAPILIŞI
Yemeği pişirmeye başlamadan önce pilav için olan soğanı ufak küpler halinde, üzeri için olan soğanı orta kalınlıkta piyaz doğrayıp kenarda bekletin.
Pirinçleri de sıcak suda 15 dakika bekletip, ardından yıkayıp süzün.
Pilav için geniş bir tencerede zeytinyağı ve tereyağı karışımında, küp doğranmış soğanları tuz da ilave ederek yumuşayana kadar kavurun.
Soğanların üstüne salçaları, ezilmiş ya da ufak doğranmış sarımsakları ve karabiberi de ekleyip salçaların kokusu çıkıp yumuşayana kadar kavurun.
Tencereye bulgur ve yıkanmış pirinçleri de ilave edip, diğer malzemelerle bütünleşene kadar 3-4 dakika kavurduktan sonra sıcak suyu ve haşlanmış mercimekleri ilave edin, karıştırın, tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını en kısık konuma getirin.
Pilav pişerken geniş bir tavada servis için kullanacağınız soğanları zeytinyağı ve tuzla yumuşayıp, tüm suyunu çekip, koyu bir renk alana kadar kavurun.
Pilav suyunu çektikten sonra altını kapatın, kenarlardan ortaya doğru bir defa karıştırıp kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin.
Dinlenen pilavı servis tabağına alın, üstüne kavrulmuş soğanları ilave edin, süslemek için de ince kıyılmış maydanoz yaprakları ve nar tanelerini ekleyin.
Müceddere pilavınız hazır.
Afiyet olsun!
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