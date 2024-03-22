İftar sofranızda Azerbaycan lezzeti: Dovga çorbası
İftar sofranızda farklı bir yemek arıyorsanız, bu tarif tam da aradığınız tarif... Azerbaycan'ın en ünlü yemeklerinden biri olan Dovga çorbası, sofranızda farklı bir lezzet sunacak...
İftar sofrasında sürekli aynı yemekleri yapmaktan sıkılan kişiler için farklı alternatifler sunuyoruz. Azerbaycan'ın en ünlü başlangıçlarından biri olan Dovga çorbası da bu örneklerin başında gelir. İşte, lezzetiyle sofranızda baş tacı olacak Dovga çorbası...
DOVGA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 demet pazı
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet nane
- Yarım demet taze kişniş
- 80 gram pirinç
- 125 gram nohut (haşlanmış)
- Yoğurt
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz
Yapılış
- Tencere içerisine pirinç, su ve pazı saplarını ekleyerek kaynatın.
- Pirinç ve pazı sapları pişmeye başladığında içerisine pazıları da ekleyin ve karıştırın.
- Nane, kişniş, dereotu ve maydanozu ince ince kıydıktan sonra karışıma ekleyin.
- Üzerine sıcak su ilavesi yaptıktan sonra nohut ve tuzu ekleyerek 10 dakika daha pişirin.
- Bir kasenin içerisinde yoğurt, un ve yumurtayı karıştırın.
- Üzerine çorbadan bir kepçe alarak ekleyin ve yoğurtlu karışımı ılıtın.
- Ardından bu karışımı çorbaya yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
- Çorbayı, ılık bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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