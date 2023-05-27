İngiliz mutfağı ve yemek kültürü! En sevilen 2 tarifi…

Yayınlanma: 27.05.2023 - 14:22

Güncelleme: 27.05.2023 - 14:22

İngiltere’nin yemek kültürü tarih boyunca Fransa, Amerika, Çin ve Hindistan’dan malzeme ve pişirme teknikleri bakımından etkilenmiştir. Savaş sonrası gelen göçmenlerle birlikte İngiltere mutfağı daha da çeşitlenmiş ve diğer yemek kültürleriyle karışmıştır. İngiltere’nin yemek kültürü Akdeniz mutfağından da etkilenmiştir.

İngiltere mutfağı 17. yüzyılda Fransa yemek kültüründen etkilendiğini açıkça göstermektedir. İngiltere yemek kültürü 18. yüzyılda salatalar ve hamur işlerini ağırlıkla içermektedir. Ayrıca 18. yüzyılda patates, enginar, fasulye ve bezelye gibi sebzeler de yoğun olarak kullanılmıştır. İngiltere mutfağı 19. yüzyılda biraz daha sistematik hale getirilmiş ve yemek kitapları biraz daha yaygınlaşmıştır. 20. ve 21. yüzyılın modern İngiltere'sinde Amerikan yemek kültürünün etkisi biraz daha belirgindir. Margarin, kek ve muhallebi tozları da bu dönemde mutfaklara girmiştir.





İngiltere’nin geleneksel yemekleri ve mutfak kültürü ağırlıklı olarak haşlanmış ve kavrulmuş etler ve haşlanmış sebzeleri içermektedir. İngiltere köklü mutfağı sığır eti, kuzu eti, domuz eti, tavuk ve balık eti içermektedir. Özellikle av hayvanlarının etinden yapılan çorbalar ve yahniler de İngiltere mutfağında yer almıştır.

İngiliz yemek tarifleri etli turtalar, patates ve soğan gibi sebzeler, pudingli katmanlı tatlılar, tereyağlı, şaraplı, sirkeli ve baharatlı soslar etrafında şekillenmiştir. İngiltere geleneksel yemekleri en bilinen çeşitleriyle fish&chips, bacon sandwich, welsh rarebit, game birds, sunday roast, pie ve mash, pork pies ve sausage rolls, sticky toffee pudding yemekleridir.

FISH & CHIPS

Çoğunlukla morina ya da mezgit balığından yapılan kızarmış balık ve yanında patates kızartmasından oluşan Fish & Chips bir İngiliz klasiği. Özel bir harçla kaplanmış ve yağda kızartılmış balık geleneğinin tarihi 1800’lü yıllara dayanır. Ana yemek olarak sunulan bu ikilinin yanına bazı restoranlarda haşlanmış bezelye de ilave edilir. İşte tarifi…



Malzemeler

3 adet patates

500 gr fileto mezgit



Kaplama için



2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı maden suyu

Yarım su bardağı mısır nişastası

Yarım su bardağı süt

Tuz, karabiber



Kızartmak için

2 su bardağı sıvı yağ



Yapılışı



Öncelikle kaplama harçı için tüm malzemeleri bir kabın içerisine ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Kılçık ve deri kısımları ayıklanmış mezgit balıklarını ince ince dilimleyin. Patateslerin kabuğunu soyduktan sonra bol suyla yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Patatesleri parmak şeklinde ince ince doğrayın. İki ayrı tavaya sıvı yağı eşit miktarda koyarak kızdırın. Balıkları kaplama harcına batırın ve kızgın yağda arkalı önlü pişirin. Patatesleri ise diğer tavada altın sarısı bir renk alana kadar kızartın. Pişirdiğiniz balık ve patatesleri kağıt havlu üzerinde bekleterek fazla yağını süzdürün. Fish and chipsi, sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

SHEPHERD’S PIE

Shepherd’s Pie İngiliz mutfağının meşhur yemekleri arasında yer alır. Kıyma ve patates püresinden oluşan bu katmanlı ana yemek bizim damak tadımıza son derece yakındır. İngilizler bu yemeği geleneksel tariflerinde koyun eti ile hazırlar.

Malzemeler

300 gram kıyma

4 adet patates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta sarısı

5 adet mantar

1 çay bardağı bezelye

1 çay bardağı mısır

3 tatlı kaşığı parmesan peyniri

1 adet havuç

1 çay kaşığı karabiber

1 adet defne yaprağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz ve kekik

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı et suyu veya su



Yapılışı

Öncelikle patatesleri haşlayın. Soğanı, sarımsağı, havuçları ve mantarları küp küp doğrayın. Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanı kavurmaya başlayın. Ardından sarımsağı ve havucu ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymayı ekleyin. Kıymanın rengi dönünce mantarı da ekleyin. Bezelye, mısır ve salçayı da ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Tuzunu ve baharatlarını ekleyip harmanlayın. Et suyunu ve ılık suyu da ekleyip sos gibi bir kıvam alana kadar pişirin. Haşlanan patatesleri soyup ezerek püre haline getirin. Yumurta sarısını, parmesanı, tuzu ve karabiberi de ekleyip harmanlayın. Kıymalı harcı geniş bir fırın kabının tabanına güzelce yayın. Püreyi de üzerine döküp üzerini çatalla çizin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin. Üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.