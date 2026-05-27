Kat kat lezzet: Gaziantep usulü burma baklava tarifi

Türk mutfağının en klasik tatlılarından biri olan baklava, farklı bölgelerde çeşitli şekillerde hazırlanıyor. Gaziantep mutfağında da önemli bir yere sahip olan burma baklava, ince yufkaların rulo şeklinde sarılması ve çıtır çıtır kızartılarak şerbetle buluşturulmasıyla hazırlanıyor.

MALZEMELER

500 gram baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı sıvı yağ (isteğe bağlı)

Şerbet için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle şerbet hazırlanır. Su ve şeker kaynatılır, kıvam aldıktan sonra birkaç damla limon suyu eklenerek soğumaya bırakılır.

Baklavalık yufkalar tezgâha serilir ve eritilmiş tereyağı ile hafifçe yağlanır. Üzerine ceviz içi serpilir. Yufka sıkı bir şekilde rulo yapılır ve iki ucundan burularak tepsiye yerleştirilir.

Tüm yufkalar aynı şekilde hazırlandıktan sonra üzerine kalan tereyağı gezdirilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbet dökülür. Şerbeti çekmesi için dinlendirildikten sonra servis edilir.