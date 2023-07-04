Türkiye’nin tatlı haritası açıklandı! En sevilen 10 tatlı hangisi?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:38

Güncelleme: 04.07.2023 - 13:38

Yemeksepeti’nin açıkladığı Türkiye’nin Tatlı Haritası’nda dikkat çeken performansıyla Ekler, tam bir sürpriz zaferiyle, 2021'den itibaren 7. sıradan 4. sıraya yükselerek 2022 ve 2023'te zirveyi zaptetti. Sütlaç, istikrarlı biçimde ikinci sırada yer alırken; Waffle, istikrarlı bir şekilde üçüncü sırada pozisyon elde etti ve bir zamanların lideri Sufle, 2022 ve 2023'te sırasıyla 4. ve 6. sıraya geriledi...

TATLILARIN SIRALAMASINDA BEKLENMEDİK DEĞİŞİMLER!

Geleneksel lezzetlerden Baklava ise 2019'da 11. sıradan 2023’te 4. sıraya yükselerek çizgisini bozmayarak popülaritesini korudu. Çıkış yapanlar listesinde ise geleneksel tatlılar olarak Tulumba ve Güllaç yer aldı. Bu ikili, geleneksel tatları yeniden keşfeden tatlı severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sabit kalmayı tercih eden Kazandibi ve Trileçe'nin sadık bir tüketici kitlesi olduğu anlaşılıyor. Ancak Mozaik Pasta ve Kemalpaşa Tatlısı gibi lezzetlere olan ilginin bir bölümü yeni tatlara kaymış gibi görünüyor. Bu hareketli tatlı arenası, çeşitlilik ve tüketicinin değişen damak zevklerinin bir yansıması olarak, gıda endüstrisi ve restoranlar için de, tüketicinin beğenisine göre hizmetlerini güncellemeleri adına büyük önem taşıyor.

KAHVENİN YANINDA WAFFLE, DONDURMAYLA EKLER!

Türkiye’nin tatlılarına dair verilerinin 2019’dan bu yana olan kısmını ortaya koyan analiz, tatlı severlerin favorilerini ve hangi lezzetlerin yükselişte olduğunu gözler önüne seriyor. ?Üst üste iki yıl boyunca pastane klasiği Ekler, Pastane-Fırın mutfaklarında tahtını korurken, bir diğer lezzet bombası Waffle ise Dünya Mutfağı'nın yıldızı olmayı sürdürüyor. Ayrıca, Türk Mutfağı'nın sütlü favorisi Sütlaç, geleneksel tatlıları temsil ederek, Ekler’in ardından listede güçlü bir ikinci sıra elde etmiş durumda. 2023'te, kahve severlerin en çok Waffle ile lezzet deneyimlerini tamamladığı görülürken, dondurma tutkunlarının ise Ekler ile tatlı krizlerini giderdikleri ortaya çıktı. Diğer taraftan tatlı trendleri, dönemsel dalgalanmalara da işaret ediyor. Örneğin, geleneksel Aşure ve Güllaç'ın sırasıyla Muharrem ve Ramazan aylarında gözle görülür bir artış yaşadığı belirlendi. Ancak her hikayede olduğu gibi, bu tatlı macerasında da düşüş yaşayanlar oldu. Kabak Tatlısı ve Halka Tatlısı'nın popülaritesi azalmış görünüyor.

TATLI TERCİHLERİNDE MEVSİMLER BÜYÜK ETKİ SAHİBİ!

Kıştan ilkbahara geçişte, Aşure'den Baklava'ya, Brownie'den Cheesecake'e ve hatta Donut'a kadar birçok tatlının tüketiminde azalış görülüyor.

İlkbahardan yaz mevsimine geçerken, tatlıları bir kenara bırakıp deniz, kum ve güneşe yöneliyoruz.

Ancak Dondurma, Churros ve Ekler gibi tatlılar bu genel eğilimi yıkarak ilkbahardan yaz aylarına geçişte artış gösteriyor.

Yazdan sonbahara geçerken ise Kabak Tatlısı ve Donut bu dönemin yıldızları oluyor.

Kışa geçerken tatlı düşkünlüğümüz biraz olsun azalsa da Donut, Ekler ve Parfe gibi bazı tatlıların tüketiminde yükseliş gözlemleniyor.

Kışın sonunu belirleyen tatlı ise yine Güllaç oluyor ve yaz aylarına kıyasla en az 10 katlık inanılmaz bir artışla göz kamaştırıyor.

ADANALILAR BAKLAVA’DAN EKLER’E GEÇTİ

Türkiye'nin tatlı tüketim haritasında şehirlerin tercihleri de ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. Adana'da Baklava’nın, koltuğunu Ekler'e kaptırdığı görülürken; Adıyaman'ın tatlı sıralamasında Sufle’nin, beklenmedik bir şekilde üçüncü sıraya oturmasına şahit oluyoruz. Ankara ve Antalya'da ise tatlı tercihlerinde devamlılık ve dengeli seçimler hakimken, Artvin'de Sufle'nin iki sıra birden atlayarak birinciliği kaptığına tanık oluyoruz. Türkiye'nin birçok şehrinde tatlı severlerin damak zevki yeni tatlarla tanışıyor. Örneğin Batman'da İzmir Bomba gibi nadir tatlılar keşfediliyor. Künefe'nin popülaritesi değişmezken, bazı bölgelerdeki satış sıralamasında yukarı tırmanıyor. Baklava, popülaritesini korurken, Diyarbakır'da birincilik tahtını bırakıyor ve Ekler gibi yeni tatlılarla tahtını paylaşıyor. Yemeksepeti’nin sunduğu bu detaylı veri analizi, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki tatlı tüketim alışkanlıklarının ne kadar çeşitli ve dinamik olduğunu gözler önüne seriyor. Geleneksel bir baklava, yenilikçi bir Sufle veya yerel bir İzmir Bomba, Türkiye'nin damak zevkini yansıtıyor, çünkü lezzet tutkumuz sınırsız!

EN TATLI SEVER BÖLGE MARMARA!

Veriler bölge bazında incelendiğinde Marmara Bölgesi’nin öne çıktığı görülüyor. Tatlı tüketiminde zirveyi bırakmayan Marmara’nın peşinden Ege ve İç Anadolu geliyor. 2022 ve 2023 yılları arasında tatlı tüketiminde sıralamanın büyük oranda değişmediği gözlemlense de, bazı tatlıların bölgesel sıralamaları tatlı tadında sürprizlerle dolu! Ekler, Ege'den İç Anadolu'ya kayarken, Halka Tatlısı ve Hayrabolu Tatlısı ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'da lezzet kasırgası estiriyor. Tatlı tüketimindeki bu bölgesel eğilimler ve değişimler, tatlı üreticileri ve satıcıları için yeni pazarlama stratejilerini belirlemede hayati önem taşıyor. Ayrıca, bölgesel lezzetlerin yerel tüketicilere ne kadar hitap ettiğini de gözler önüne seriyor.

2022 VE 2023’ÜN İLK YARISI ARASINDA EN ÇOK SATILAN 10 TATLI!

1- Ekler

2- Sütlaç

3- Waffle

4- Baklava

5- Profiterol

6- Sufle

7- Dondurma

8- Cheesecake

9- Künefe

10- Donut