21 Mayıs 2021 Cuma, 13:54

Tekel bayilerinin en çok vergi veren esnaf grubunda olduğunun altını çizen İstanbul Tekel-Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ve Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Esnaf fedakarlık yapsın’ diyorlar. Tekel bayileri 17 gün boyunca kapalı kalarak fedakarlıklarını göstermiştir. Zaten 1.5 yıldır fedakarlık gösteriyoruz. Bizden fedakarlık istendi, biz de bu fedakarlığı devletimizden istiyoruz" dedi.

"KİMSE BENİMLE HELALLEŞMESİN"

İstanbul Tekel-Gazete Bayileri ve Kurukahveciler Esnaf Odası Başkanı Ferihan Karasu, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, tekel bayilerinin yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekerek "Evlatlarına ekmek götüremiyorlar. İnsanlar eşlerinin altınlarını, birikmiş paralarını, arabalarını satışa çıkardılar” dedi. Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklaması için de "Bu ülkenin esnafı sayılmıyorsam kimse benimle helalleşmesin" dedi. Ferihan Karasu, şunları söyledi:

"Tekel bayileri esnaf sayılmıyor. Tekel bayileri vergi vermiyor mu bu devlete? Neden üvey evlat muamelesi görüyoruz? Neden bizim kapalı kalmamız konusunda diretiliyor? İstanbul’da binlerce tekel bayisi kan ağlıyor. Evlatlarına ekmek götüremiyorlar. 14 aydan günümüze esnafın her kesiminde büyük yaralar açıldı. Bu minik destek belki bir günlük pansuman olacak.

Bunda bile biz üvey evlat muamelesi görüyoruz. Yaklaşık 40-50 bin tekel bayisi bu devletin evladı değil mi? Bu devlete vergi vermiyor mu? Bu yanında en az bir kişiyi istihdam etmiyor mu? Süpermarketler açık, kuruyemişçiler açık, büfeciler açıkken ki bunlar bizim sattığımız bütün ürünleri satıyorlar. Bunlar açıkken hem kapalı tutacaksınız hem de paketten yararlandırmayacaksınız. İnsanlar eşlerinin altınlarını, birikmiş paralarını, arabalarını satışa çıkardılar. ‘Fedakarlık yapsın esnaf’ diyorlar, 14 ay nasıl fedakarlık yapacak? Holding mi bunlar? Hakkını nasıl helal etsin, hangi hakkını helal edecek? Bu ülkenin esnafı sayılmıyorsam kimse benimle helalleşmesin."

"BİR AN ÖNCE BU ÇİFTE STANDARTTAN DÖNÜLMELİ"

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan tekel bayilerinin uğradığı zarara vurgu yaparak “Hibe ve yardım paketlerinin hiçbirinde yer almamaları kabul edilebilir bir durum değildir. İktidar, bir an önce üçüncü bir paket maddesi açarak tekel bayilerini de bu yardıma dahil etmeli” dedi.

1 Haziran’a kadar sürecek hafta sonu alkol satış yasaklarının bir an önce kaldırılması gerektiğini söyleyen Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi boyunca hafta sonları alkol satış yasağı ve tekel bayi büfelerinin kapalı olmasıyla birlikte meslektaşlarımız yeterince zarara uğramışlardır. 17 günlük tam kapanmada tekel bayi ve büfeler kapalı kalarak bütün küçük esnaflar gibi zarara uğramışlardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çıkıp 'Bu süreçte fedakarlık bekliyoruz' açıklamalarına, tekel bayiler 17 gün boyunca kapalı kalarak fedakarlıklarını göstermiştir. Tekel bayilerin açıklanan hibe ve yardım paketlerinin hiçbirinde yer almamaları kabul edilebilir bir durum değildir. İktidar, bir an önce üçüncü bir paket maddesi açarak tekel bayilerini de bu yardıma dahil etmesini istiyoruz. Hafta sonu alkol satış yasaklarının 1 Haziran’a kadar süreceğini göz önüne alırsak sektördeki meslektaşlarımız bütün küçük esnaflar gibi fazlasıyla zarar görmüşlerdir. Bu yardımlardan mutlaka yararlandırılmalıdırlar. İktidardan beklentimiz bir an önce bu çifte standarttan ve yanlıştan dönülmesi, tekel bayi esnafının da bu yardım paketine dahil edilmesi ve 1 Haziran’a kadar sürecek hafta sonu alkol satış yasaklarının bir an önce kaldırılmasıdır. Biz bu çifte standart ve haksızlığa karşı sesimizi en üst perdeden yükselteceğiz.”

"EN ÇOK VERGİ VEREN ESNAF GRUBUYUZ"

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da destek paketleri kapsamına alınmayan tekel bayilerinin en azından vergi borçlarının silinmesini, kredilerinin ertelenmesi talebinde bulundu. Aybaş, tekel bayi esnafının 1,5 yıldır fedakarlık yaptığını belirterek şimdi devletten fedakarlık beklediklerini söyledi.

Tekel bayilerinin görmezden gelindiğini söyleyen Aybaş, şunları söyledi:

"En son açıklanan destek paketinde biz tekel bayilerini, bakkallarını ve büfelerini görmezden gelmesi bizleri üzdü. Bizler bu ülkede en çok vergi veren esnaf grubuyuz. Peşin vergi ödüyoruz. Bizleri neden bu şekilde kapsamayan destek paketi açıklandı, bunları anlayabilmiş değiliz. Destek paketini geçelim, en azından vergiler ötelenebilmeliydi, stopajlar kaldırılmalıydı, sicil affı getirilmeli, kredilerimiz ötelenmedi, SGK ve Bağ-Kur primlerimizi ödemeye devam ediyoruz, borçlar birikiyor. Bir destek paketi olmayacaksa bunların acilen silinmesini istiyoruz ya da yapılan yardımlardan faydalanmak istiyoruz. Bu ülkede binlerce esnafız ve üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Biz 1,5 yıldır fedakarlık gösteriyoruz. Bizden fedakarlık istendi, biz bu fedakarlığını devletimizden istiyoruz."