13 yıldır atmadığı çay paketlerinden dekor yaptı: 4 bin civarında biriktirdim
Çay ocağı işletmeciliği yapan Üzeyir Çetin, kullandığı çay paketlerini 13 yıldır biriktiriyor. Yaklaşık 4 bin çay paketini işletmesinin önünde dekor olarak kullanan Çetin mesleğini yaptığı sürece biriktirmeye devam edeceğini ifade etti.
Burdur’da yaşayan 52 yaşındaki Üzeyir Çetin 18 yaşında bir çay ocağında çırak olarak mesleğine aşladı. 6 yıl sonra kendi işletmesini açan Çetin 28 yıldır Burdur esnafına çay dağıtıyor.
Üzeyir Çetin, 13 sene önce çay ocağında kullandığı çay paketlerini hobi olarak biriktirmeye başladı. 13 yıldır biriktirdiği yaklaşık 4 bin çay paketini, çay ocağında dekor olarak kullanan Çetin, mesleğini sürdürdüğü sürece çay paketlerini biriktirmeye devam edeceğini söyledi.
SERGİ YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜLÜK ALDI
10 yıl önce bir üniversite öğrencisi ile beraber biriktirdiği çay paketleri ile sergi yarışmasına katıldığını ifade eden Üzeyir Çetin, yarışmada üçüncü olduğunu ve katalog kapağına resim olarak seçildiğini dile getirdi.
Üzeyir Çetin şunları söyledi:
“1987’den bu yana çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. Kendi adıma 1993 yılından başladım. Başlarda çıraktım. Daha sonra bu işletmeyi devam ettirirken hobi olarak bu çay paketlerini biriktirmek aklıma geldi. Aşağı yukarı 13 senedir biriktiriyorum. 13 senedir 4 bin civarında çay paketi biriktirdim. Bu mesleği yürütebildiğim kadar hala biriktirmeyi düşünüyorum. Ayrıca 2011-2012 yılları arasında Ankara’da Uluslararası Kağıdın Halleri Sergisi düzenlendi. Bu sergiye bir üniversite öğrencisi arkadaş ile birlikte katıldık. Bu sergide 3. olduk. Katalog kapağı olarak seçildik. Böyle de bir anısı vardır bu paketlerin. İlerleyen tarihlere kadar devam edeceğiz. Bakalım ne zamana kadar yürütebiliriz. Biriktirmeye devam etmeyi düşünüyorum.”
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