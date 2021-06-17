147 suçtan aranıyordu: İstanbul'da yakalandı
147 suçtan arama kaydı olan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da hakkında 147 suçtan arama kaydı olan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F. A'nın (30) internet üzerinden dolandırıcılık yaptığını tespit etti.
Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler F. A'yı yakaladı.
"Tehdit", "hakaret", "cinsel taciz" ve "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 147 arama kaydı bulunan şüpheli hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ile 5 bin 840 lira para cezası olduğu belirlendi.
Zanlı, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.
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