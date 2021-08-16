19 yaşındaki Emine Karaman’ın cansız bedeni bulundu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:27

Gerger ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Emine Karaman’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde kayıp olarak aranan Karaman için köy yakınlarında bulunan Atatürk Barajı Göleti'nde arama yapıldı. Dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde Karaman’ın cansız bedenine ulaşıldı.

DALGIÇ EKİPLERİ BULDU

Baraj göletinde dalgıç ekipleri tarafından çıkarılan Karaman’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emine Karaman’ın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.