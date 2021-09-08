3 kişi kayıp, 6 kemik parçası bulundu
Eskişehir'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 3 kişinin arandığı Porsuk Çayı'nda, 6 kemik parçasına rastlandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uzun süredir ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaynak ustası evli, 2 çocuk babası Mehmet Yerebakan (60), Hikmet Biçer (71) ve Bayram Koçak'ın (43) Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama başlattı.
Dün başlayan aramalara polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, Odunpazarı Arama Kurtarma, Büyükayı, Dorlion Arama Kurtarma gibi sivil arama-kurtarma ekipleri de katıldı.
KEMİK PARÇASINA RASTLANDI
Porsuk'ta bugün su akışı kesilirken, ekipler demir çubuklarla aramalarını sürdürdü. Bu aramalar sırasında Porsuk Çayı'nın farklı noktalarında 6 kemik parçasına rastlandı. Kemiklerin insan ya da hayvan kemiği olup olmadığı yapılan incelemeler sonucu belli olacak.
CENAZEDEN GÖRÜNTÜ ALDIRMADILAR
Öte yandan 9 aydır kayıp olan, dün Porsuk Çayı üzerindeki köprünün altında ölü bulunan ve Eskişehir'de 'Recep dayı' ile 'Seviyorum Recep lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'ın (61) otopsi işlemleri tamamlandı.
Çocuklarına teslim edilen Yıldız'ın cenazesi, Çolak Sadık Camii'ndeki namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi. Bu arada Yıldız'ın yakınları, cenazeden görüntü alınmasına izin vermedi. Eskişehirliler ise sosyal medya üzerinden Recep Yıldız ile çektikleri fotoğrafları paylaşıp yüzlerce başsağlığı mesajı attı.
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