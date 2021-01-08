AB, Pfizer aşısı siparişlerini iki katına çıkardı

08 Ocak 2021 Cuma, 13:18

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 300 milyon doz daha alım yapmak için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Böylelikle AB'nin bu aşıdan yaptığı alımı iki katına çıkararak, Pfizer ve BioNTech ile 600 milyon doz aşı için anlaşma yapmış oldu.