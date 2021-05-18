ABD Başkanı Biden’dan 20 milyon doz aşı kararı
Reuters'ta yer alan habere göre, ABD ülke içinde kullanım izni verdiği aşıları ilk kez diğer ülkelerle paylaşmış olacak.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin haziran ayı sonuna kadar dışarıya en az 20 milyon doz daha Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı. Böylece ABD ülke içinde kullanım izni verdiği aşıları ilk kez diğer ülkelerle paylaşmış olacak.
Aşıların yurt dışına gönderilmesi, ülke içinde aşılama programının iyiye gitmesiyle birlikte Washington'un taktik değiştirdiğini ve aşıları diplomatik bir araç olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor.
Biden daha önce dışarıya ABD'de henüz kullanım izni verilmemiş olan 60 milyon doz AstraZeneca aşısı gönderme karar almıştı.
Biden bu sefer de Pfizer ve BioNTech, Moderna Inc ve Johnson & Johnson aşılarını diğer ülkelerle paylaşacaklarını açıkladı.
Diğer aşılardan farklı olarak, AstraZeneca aşısının ABD'de kullanımına henüz izin verilmedi.
Biden, dün akşam yaptığı açıklamada "Tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda ABD demokrasinin cephaneliği olduğu gibi, COVID-19 salgınına karşı mücadelede de ülkemiz aşıların cephaneliği olacak" dedi.
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