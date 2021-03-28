ABD, Çin'in iki Amerikan vatandaşına "misilleme" yaptırım kararını kınadı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine baskısı yüzünden uygulanan yaptırımlara karşı, misilleme olarak iki ABD vatandaşına yaptırım kararı almasını kınadı.
Blinken yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in insan hakları ve temel özgürlükleri savunanları sindirme ve susturma girişiminde bulunduğunu belirtti.
Çin'in bu yöndeki girişimlerinin Sincan'da devam eden soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik uluslararası incelemeleri daha da artıracağına dikkati çeken Blinken, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'ndan iki yetkiliye misilleme olarak yaptırım uygulanması kararını kınadı.
ABD'nin Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer ortak ve müttefikleri ile Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı yaptığını ifade eden Blinken, Çin'e keyfi gözaltına aldığı etnik ve azınlık grupları serbest bırakması çağrısında da bulundu.
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