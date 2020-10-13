ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Oruç Reis tepkisi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin bir açıklama yayınladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine dair yapılan açıklamayı eshefle karşıladıklarını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Ankara'nın, bölgede gerilimi tırmandırmağını ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırdığını öne sürdü.
ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz."
ORUÇ REİS'E YENİ GÖREV
12 Ekim'de yayınlanan yeni bir ilana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte, 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar, Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Sahte alkolden ölenler 45'e yükseldi!
- Yolsuzluğu sorgulayan zabıtaya sürgün
- Hastanede skandal görüntüler!
- DSÖ'den aşı açıklaması
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Geçeceksin bunları Sayın Erdoğan, geçeceksin
- Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak Ayhan Bilgen yorumu
Video Haberler
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
- Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! İşte o röportaj
- Büyükçekmece'de görüntülendi: Ender rastlanan bir canlı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Esenyurt'ta yine taksici kavgası! Polis havaya ateş açtı
- İnsanlar iş beğenmiyor
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Sahte alkolden ölenler 45'e yükseldi!
- Yolsuzluğu sorgulayan zabıtaya sürgün
- Hastanede skandal görüntüler!
- DSÖ'den aşı açıklaması
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Geçeceksin bunları Sayın Erdoğan, geçeceksin
- Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak Ayhan Bilgen yorumu