ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Oruç Reis tepkisi

13 Ekim 2020 Salı, 15:48

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine dair yapılan açıklamayı eshefle karşıladıklarını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ankara'nın, bölgede gerilimi tırmandırmağını ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırdığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz."

ORUÇ REİS'E YENİ GÖREV

12 Ekim'de yayınlanan yeni bir ilana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte, 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar, Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.