ABD ile Türkiye arasındaki pazarlığın detayları ortaya çıktı
ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde ABD ve Türkiye’den yetkililerin Afganistan için bir yol haritası çizmek için bir araya geldiğini yazdı.
ABD ve Türkiye dışındaki NATO ülkeleri 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekilmeyi planlarken başkent Kabil'deki uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği pek çok ülkenin endişe duymasına yol açıyor.
ABD ile birlikte Afganistan’daki yabancı askeri güçlerin ülkeden ayrılması için geri sayım başlarken, ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, tarafların bazı konularda anlaşmaya varamadığını yazarken, “Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan bu ay yaptığı açıklamada Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının güvenliği için tarafların açıkça uzlaştığını söyledi. Fakat Türkiye ve NATO partnerleri halen bunun nasıl olacağının detaylarını paylaşmadı ve konuyla ilgili herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı” ifadesini kullandı.
600 İLE 1000 ASKER
Türkiye’nin havalimanı güvenliği için 600 ile 1000 askerini bölgede bulundurmasının beklendiğini yazan New York Times, “Türkiye diğer ülkelerin de ek olarak 1.000 asker talep ettiğini Pentagon yetkilileri söyledi. Türk yetkililer güvenlik konusunda Macaristan’dan yardım istediklerini söyledi” yorumunu yaptı.
S-400
Gazete, “ABD’li yetkililer Kabil Havalimanı’nın güvenliği için S-400 savunma sistemine onay verilen herhangi bir anlaşmanın olmayacağını söyledi. Fakat ABD’li yetkililer Türkiye’den yetkililerin bu konuyu alt seviyedeki görüşmelerde bile gündeme getirdiğini söyledi” ifadesine yer verdi.
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