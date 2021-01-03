ABD Kongresi ilk kez Trump’ın vetosunu aştı

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da üçte iki çoğunlukla geçtiği için Trump’ın vetosunu aşmış oldu. Tasarı, 4 yıllık görev süreci içinde Başkan Trump’ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olma özelliğini taşıyor. Yasanın hükümleri arasında Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde öngörülen yaptırımların en az beşinin tasarının yasalaşmasından itibaren 30 gün içinde uygulanması zorunluluğu yer alıyor. Ancak Trump yönetimi, tasarı yasalaşmadan Türkiye’ye yaptırım uygulama kararını açıklamıştı.

Trump’ın tasarıda itiraz ettiği maddeler arasında Almanya, Güney Kore ve Afganistan’daki Amerikan birliklerinin geri çekilmesine getirilen kısıtlamalar,19’uncu yüzyıldaki ABD iç savaşı sırasında köleliğin devamını savunan konfederasyon komutanlarının adlarını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesi planları ve sosyal medya platformlarının yeniden düzenlenmesi bulunuyor.

Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda gelişmeleri eleştirdi. Senato’nun büyük teknoloji şirketlerine sınırsız güç veren tasarıyı kaldırma şansını kaçırdığını savundu.

F-35’İN SERİ ÜRETİMİ ASKIDA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), muharebe testlerinin gecikmesi nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı. Yeni tip koronavirüs ve teknik sorunlar nedeniyle F-35’lerin seri üretimine başlanmasının süresiz olarak ertelendiği duyuruldu. Düşük hızda seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi. ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti. Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti. 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın savunma ekibinin, F-35 programının bundan sonraki gidişatına ve tam kapasite seri üretimin akıbetine karar vermesi bekleniyor.