ABD Kongresi ilk kez Trump’ın vetosunu aştı
ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce veto ettiği 2021 Savunma Bütçesi, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’da da üçte ikinin üzerinde oyla kabul edilerek yasalaştı. Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da oylanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı 13 “hayır” oyuna karşı 81 “evet” oyuyla kabul edildi.
Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da üçte iki çoğunlukla geçtiği için Trump’ın vetosunu aşmış oldu. Tasarı, 4 yıllık görev süreci içinde Başkan Trump’ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olma özelliğini taşıyor. Yasanın hükümleri arasında Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde öngörülen yaptırımların en az beşinin tasarının yasalaşmasından itibaren 30 gün içinde uygulanması zorunluluğu yer alıyor. Ancak Trump yönetimi, tasarı yasalaşmadan Türkiye’ye yaptırım uygulama kararını açıklamıştı.
Trump’ın tasarıda itiraz ettiği maddeler arasında Almanya, Güney Kore ve Afganistan’daki Amerikan birliklerinin geri çekilmesine getirilen kısıtlamalar,19’uncu yüzyıldaki ABD iç savaşı sırasında köleliğin devamını savunan konfederasyon komutanlarının adlarını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesi planları ve sosyal medya platformlarının yeniden düzenlenmesi bulunuyor.
Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda gelişmeleri eleştirdi. Senato’nun büyük teknoloji şirketlerine sınırsız güç veren tasarıyı kaldırma şansını kaçırdığını savundu.
F-35’İN SERİ ÜRETİMİ ASKIDA
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), muharebe testlerinin gecikmesi nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı. Yeni tip koronavirüs ve teknik sorunlar nedeniyle F-35’lerin seri üretimine başlanmasının süresiz olarak ertelendiği duyuruldu. Düşük hızda seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi. ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti. Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti. 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın savunma ekibinin, F-35 programının bundan sonraki gidişatına ve tam kapasite seri üretimin akıbetine karar vermesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Neden masa değil yer sofrası
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Rasim Öztekin'den İbo Show'a tepki
- AKP'lilerin hedefindeki Ünsal Arık'a yine tehdit
- İşte kalem kalem artışlar
- 13 bin KHK’liye dönüş yolu açıldı
- BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Neden masa değil yer sofrası
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Rasim Öztekin'den İbo Show'a tepki
- AKP'lilerin hedefindeki Ünsal Arık'a yine tehdit
- İşte kalem kalem artışlar
- 13 bin KHK’liye dönüş yolu açıldı
- BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi