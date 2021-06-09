ABD sağlık kurumundan 'Türkiye' ve 110'dan fazla ülke için yeni karar

09 Haziran 2021 Çarşamba, 08:56

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin dün güncellenen uluslararası seyahat uyarı notlarına göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 61 ülkenin tehlike seviyesi "4. seviyeden" 3 veya altına indirildi.

CDC 4. seviye uyarısını yüksek koronavirüs riskine sahip ve tamamen aşılanmış kişiler haricindekilerin seyahat etmelerinin tavsiye edilmediği ülkeleri nitelemek için kullanıyor.

CDC sözcüsüne göre diğer 50 ülkenin uyarı notları da "2. Seviye" ya da "1. seviyeye" indirildi.

Koronavirüs açısından en az riskli olan ülkeler Singapur, İsrail, Güney Kore, İzlanda, Belize ve Arnavutluk olarak açıklandı.

Türkiye'nin yanı sıra listede şu anda "3. seviye" ülkeler arasında Fransa, Ekvador, Filipinler, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Rusya, İspanya, İsviçre, Ukrayna, Honduras, Macaristan ve İtalya bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni seyahat uyarılarının risk belirleme yöntemindeki değişiklikten kaynaklandığını belirtirken, "ticari uçuş sayısı, ABD vatandaşlarının giriş sınırlamaları ve üç gün içinde koronavirüs test sonucunun alınmasının önünde bulunan engeller" gibi unsurlar nedeniyle seyahat uyarılarının tamamında değişiklik yapılmadığını dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı 24 Mayıs'ta yaptığı uyarıda 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesinde yeni koronavirüs vaka dalgasını işaret ederek ABD vatandaşlarının Japonya'ya seyahat etmemelerini istemişti.

En son güncellemede seyahat sınırlaması gevşetilen ülkeler arasında Japonya'da var. Ancak yabancı seyircilerin Olimpiyatlara katılımı yasaklanmış durumda.

CDC'nin yeni metodolojisine göre "tüm seyahatlerden kaçınılması" konusunda uyarı yapılan 4. Seviye ülkeleri belirlemenin yeni kriteri 100,000'de 100 koronavirüs vakasından, 100,000'de 500 vakaya değiştirildi.



