ABD’deki silahlı saldırının ardından Biden’dan açıklama: Talimat verdi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:31

ABD'de San Jose şehir merkezi yakınlarındaki West Younger Bulvarı'ndaki tren istasyonunda ABD saatiyle sabah 7'de silah sesleri duyuldu. Kolluk kuvvetlerinin ölü ya da yaralı sayısı hakkında açıklama yapmazken Los Angeles Times'ın edindiği bilgiyle göre biri saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Biden olaya ilişkin yaptığı yazıl açıklamada, San Jose'deki saldırı hakkında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kendisinin bilgilendirildiğini belirtti.

8 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan olaya ilişkin detaylı bilgi almayı beklediklerini vurgulayan Biden, "Ancak kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler var. 8 aile bir daha asla bir bütün olmayacak. Sevdikleri eve gelebilecek mi diye bekleyen çocuklar, aileler, eşler var" ifadesini kullandı.

“MİLLETİMİZİN RUHUNU PARAMPARÇA EDİYOR”

Biden, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini belirterek, daha önce, Atlanta, Colorado, Güney Carolina, Indiana gibi yerlerdeki silahlı saldırılar nedeniyle bayrakların yarıya indirildiğini anımsattı ve "Yeter" mesajını verdi.

Kongreyi silah düzenlemeleri ile ilgili yasalar konusunda bir an önce harekete geçmeye davet eden Biden, "Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor. Daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız" çağrısında bulundu.