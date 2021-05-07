ABD'nin ünlü pizzacısı Champion, Türkiye'ye geliyor

07 Mayıs 2021 Cuma, 09:19

ABD’de Champion pizza zinciriyle adını duyuran Hakkı Akdeniz, şimdi de markasını Türkiye’ye taşıyacak. Pandemiden dolayı Türkiye’de restoran yatırımlarını bir yıl erteleyen ve ancak bu yıl sonuna kadar İstanbul’daki ilk şubesini açmayı planlayan Akdeniz, Türkiye’de franchise ile büyüyerek 250 şubey açmayı hedefliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye pazarına ABD’dekinden farklı bir konseptle giriş yapmayı planladıklarını söyleyen Akdeniz, “Champion Pizza’nın Türkiye’deki ilk şubesini İstanbul’da açacağız. Bu yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Daha sonra İstanbul içerisinde ve diğer şehirlerde franchise vererek büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 250 pizza restoranına ulaşmak” diye konuştu.

Akdeniz ayrıca Türkiye’de bir pizza okulu açmak gibi bir hayalinin olduğunu, o okulda yetişecek gençlere kendi restoranlarında iş imkanı vermek istediğini de sözlerine ekledi.