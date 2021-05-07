ABD'nin ünlü pizzacısı Champion, Türkiye'ye geliyor
ABD'de kare pizza ile sesini duyuran Hakkı Akdeniz, markası Champion'ı Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Akdeniz, Türkiye'de 250 şube açmayı hedeflediklerini söyledi.
ABD’de Champion pizza zinciriyle adını duyuran Hakkı Akdeniz, şimdi de markasını Türkiye’ye taşıyacak. Pandemiden dolayı Türkiye’de restoran yatırımlarını bir yıl erteleyen ve ancak bu yıl sonuna kadar İstanbul’daki ilk şubesini açmayı planlayan Akdeniz, Türkiye’de franchise ile büyüyerek 250 şubey açmayı hedefliyor.
Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye pazarına ABD’dekinden farklı bir konseptle giriş yapmayı planladıklarını söyleyen Akdeniz, “Champion Pizza’nın Türkiye’deki ilk şubesini İstanbul’da açacağız. Bu yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Daha sonra İstanbul içerisinde ve diğer şehirlerde franchise vererek büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 250 pizza restoranına ulaşmak” diye konuştu.
Akdeniz ayrıca Türkiye’de bir pizza okulu açmak gibi bir hayalinin olduğunu, o okulda yetişecek gençlere kendi restoranlarında iş imkanı vermek istediğini de sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
En Çok Okunan Haberler
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Yılmaz ve Salman'dan Hıncal Uluç'a Tarkan göndermesi
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı