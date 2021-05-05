Abdulkadir Selvi'nin iddiası: Erdoğan duyunca yüzünü buruşturmuş

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 08:37

Hürriyet'in AKP'ye yakın yazarı Abdulkadir Selvi, Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ile eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın hakkındaki gelişmelerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldiğinde verdiği tepkiyi yazdı.

Alpaslan Kuytul’culara camide biber gazlı müdahale ile Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın’ın büyük tepki çeken 'pamuk' tweetinin AKP MYK'de gündeme geldiğini yazan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide onlara müdahale şekli yanlıştı. Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış diyor. Dini meselelerde siyasetin değil, Diyanet’in konuşması gerektiği üzerinde duruluyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet’le bir toplantı yapılması talimatını veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir çaba içinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kapsamlı bir toplantı yapılarak, bu konular ele alınacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DUYUNCA YÜZÜNÜ BURUŞTURMUŞ

Selvi; yazısında Boynukalın'ın skandal tweetiyle ilgili Erdoğan'ın yorumunu da paylaştı. Selvi, "Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mehmet Boynukalın’ın 'pamuk' göndermesinden haberi olmadığı anlaşılıyor. Erdoğan duyunca yüzünü buruşturuyor" ifadelerini kullandı.