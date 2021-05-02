Kübra Par Boynukalın'a tepki gösterdi

02 Mayıs 2021 Pazar, 10:23

Habertürk yazarı Kübra Par, "Dikkate almayalım bu adamı artık" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Par bugünkü yazısında, eski Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın'ın tepki çeken açıklamalarını ele aldı. Par, Boynukalın'ın açıklamaları için "İğrenç" dedi.

Par yazısının devamında, "Diyorum ya egosu öyle tavan yapmış durumda ki kendisi için mantıklı kararlar alacak, işgal ettiği konumların ağırlığına uygun davranacak psikolojik melekelere sahip değil" ifadelerini kullandı

Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sosyal medyada ilgi görmekten, her yazdığı paylaşımın olay yaratmasından o kadar hoşlanıyor ki kendisini sahiden çok önemli biri zannediyor.

Egosu o kadar tavan yaptı ki istifası istendikten sonra bile 3 gün makam sıfatını kullanmaya devam etti.

Dikkat çekme çabalarını gördükçe içimden “Sakın bir yazı daha kaleme alma şu adam hakkında, değmez” diyordum.

O iğrenç tweet'ini gördükten sonra da 'İşte seviyesizliğini bir kez daha göstermiş oldu' dedim.

Tam doğru bir şey yapıp Twitter hesabını kapatmışken sabah dayanamayıp tekrar açmış.

Diyorum ya egosu öyle tavan yapmış durumda ki kendisi için mantıklı kararlar alacak, işgal ettiği konumların ağırlığına uygun davranacak psikolojik melekelere sahip değil.

Tek derdi dikkat çekmek, polemik yaratmak…

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Belma Satır, dün 'Malum şahsın isminin Ayasofya Camii ve Marmara İlahiyat Fakültesi ile birlikte anılmasından rahatsızım' demiş.

Mesele tam da bu… Ayasofya Camii’indeki görevine son verildi fakat şimdi de Marmara İlahiyat Fakültesi’nin adını lekeliyor.

Daha da fenası insanları İslam’dan soğutuyor. Ateizm Derneği'nin kendisine teşekkür etmesi boşuna değil…

İşin garibi, bu şahıs ülkedeki en iyi ve saygın İslam hukuku profesörlerinden biri olarak tanınıyordu.

İlim sahibi olmak irfan sahibi olmayı da beraberinde getirmeye yetmiyormuş demek ki…

Şu dakikadan sonra yapılacak en doğru şey görmezden gelmek, muhtaç olduğu ilgiden yoksun bırakmak ve adını mübarek Ayasofya Camii ile birlikte asla anmamaktır."