AB’nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımı yürürlükte
Avrupa Birliği’nin geçen hafta, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle biri Türk üç firma için aldığı yaptırım kararı yürürlüğe girdi.
Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiye uyguladığı yaptırım kararı bugün yürürlüğe girdi. Libya'ya savaş malzemesi sevkiyatına katıldıkları ve ambargoyu ihlal ettikleri belirtilen şirketlerin AB ülkeleri içindeki hesapları bloke edildi. Avrupalı şirketlerin bu firma ve kişilerle iş yapması da yasaklanacak.
Sputnik’te yer alan habere göre, yaptırımlara dahil edilen kişiler ise AB'ye seyahat edemeyecek. AB'deki banka hesaplarına erişimleri engellenecek. AFP ajansının AB kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yaptırımlar bugün AB üyesi 27 ülkenin daimi temsilcileri tarafından kabul edildi.
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