Acele kamulaştırma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:25

DSİ ile KGM devam eden projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırma kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAMULAŞTIRILACAK YERLER

- Çorum Koçhisar 2. Merhale İçme Suyu Projesi kapsamındaki Çorum Koçhisar Barajı 2'nci Kısım İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

- Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulama İkmali Projesi'nin yapımı amacıyla belirlenen taşınmazlar da yine DSİ tarafından istimlak edilecek.

- İskenderun OSB Otoyol Bağlantısı ve Kavşağı Projesi kapsamında belirlenen taşınmazlar da KGM tarafından kamulaştırılacak.

ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Konya'da gerçekleştirilecek enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "380 kV Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında hattın güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.