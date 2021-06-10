Adalet Bakanı Gül: Arabuluculuk sayesinde taraflar birbirleriyle helalleşiyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuki uyuşmazlıklarla başvurulan arabuluculuk kurumu için "İki tarafın da helalleştiği çok önemli bir sistem" tanımlaması yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nde konuştu.
Konuşmasında, "Türkiye’nin, uluslararası hukukun üstünlüğünü gösterdiği çerçevede reformlarını sürdürmeye devam edeceğini" belirten Bakan Gül, iktidarın yargıdaki icraatlarını anlatırken sözü "arabuluculuk" kurumuna getirdi. Bakan Gül, arabuluculuğun tarafların birbiriyle "helalleşme" olanağının sağlandığı bir sistem olduğunu söyledi.
Bakan Gül'ün konuşmasında o bölüm şöyle:
"Ben de bir avukat olarak davaları takip etmiş birisi olarak hepimizin bildiği bir davanın iki tarafı vardır. Mahkemeyle sonuçlandığında ne olursa olsun daha fazlasını hak ediyordum duygusuyla kapıda insanlar çıkabiliyordu ama arabuluculukta iki tarafın da helalleştiği memnun olduğu uzlaştığı çok önemli bir sistem var. Eğer bu prosedür bu kurum olmasaydı 855 bin dosya hala Ankara Adliyesi’nde Çağlayan Adliye’sinde İzmir Adliyesi’nde belki iki ticari taraf nasıl olurda dava biter, istinaftı Yargıtay’dı, işçi, işverendi, ama yaklaşık 1 milyon dosya burada taraflar tarafından anlaşılmış birkaç haftada bu uzlaşmayla sonuçlandı, bu çok değerlidir. İşte biz bu çerçevede ticaretin çarkının daha hızlı döndüğü, işçinin alın teri kurumadan hak ettiğini aldığı ve tüketicinin mağduriyetini bir an önce giderdiği bu sistemleri nasıl geliştiririz, işte bugün açılışını yapığımız böyle bir toplantıyı bu çalışma sonucunda da önemli meyvelerini beraber alacağız. Türkiye uluslararası ticaretin kavşak noktasında. Bu çerçevede 53 ülke tarafından imzalanan Singapur Anlaşması’na taraf, sayın Cumhurbaşkanımız 21 Nisan tarihinde bu sözleşmeyi imzaladı. Ekim ayında iç hukukumuzun parçası olacak, yürürlüğe girecek. Böylece bu sözleşmeyle taraf ülkelerde arabulucular tarafından imzalanan sulh anlaşmaları artık uluslararası düzeyde bir güvence altına alınmaktadır. Sulh anlaşması hangi ülkeyle yapıldıysa, bir anlaşma imzalanması Türkiye’de mahkemenin onayına sunmaya gerek kalmaksızın bu anlamda tarafların alacağını da güvence altına alan çok önemli bir, ekonomiye de katkı yapacak önemli hukuki belgedir. Bu da arabuluculuk sisteminin ülkemizin gelişmesine çok önemli katkıda bulunacaktır”
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