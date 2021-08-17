Taliban’dan kaçışın çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı: 640 kişi ABD askeri kargo uçağında

17 Ağustos 2021 Salı, 10:39

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Taliban'ın eline geçmesinin ardından ülkeden kaçmak için girişimde bulunan yüzlerce Afgan'ın bir ABD askeri kargo uçağına doldurulduğunu gösteren görüntü ortaya çıktı.

The Guardian’ın haberine göre ABD savunma yetkilileri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yolcuların pazar günü Kabil'den Katar'a güvenli bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

İngiliz gazetesi, uçağın bu kadar kişiyi taşımayı amaçlamadığını ancak panikleyen bazı Afganların kendilerini C-17'nin yarı açık rampasına çektiklerini bildirdi.

Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışan kişilerden bazılarının düştüğü görülmüştü.