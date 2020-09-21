Akar'dan NATO toplantısı öncesi kritik açıklama: Oldu bittiye izin vermeyiz!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirterek, "Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı ve KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı komutanları, ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
DOĞU AKDENİZ
Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usulleri"nin görüşüleceği teknik toplantının beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirtti. Akar, şunları söyledi:
"Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz. Karşı taraf sürekli olarak 'taciz, gerilim, saldırı' gibi ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey değil."
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