Akit yazarı Karayılan ile Öcalan arasında seçim yaptı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:40

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Keşke ‘Megri megri’yi söyleseydin Akşener!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan Karahasanoğlu, AKP’nin “Çözüm Süreci”ndeki politikasını ele aldı.

Seçim zamanında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Kırmızı Bülten’le kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını savunan Karahasanoğlu, Öcalan’ın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Akit yazarının yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Megri megri’de bir sıkıntı yok..

Sıkıntı, PKK’lı teröristleri övenlerle kol kola girmekte.

PKK’ya ‘Silah bırakın’ diyerek çağrı yapan Osman Öcalan ile, ‘Türkiye’yi yangın yerine çeviririz’ tehdidini bugün dahi hâlâ yayan Murat Karayılan arasında tercihte bulunmak zorunda kalınırsa..

Murat Karayılan’ı tercih etmekte sıkıntı var..

Bugün dahi, hâlâ Türk askerine kurşun sıkan PKK’lılar için ‘Terörist’ demekten kaçınıp, ısrarla ‘Gerilla’ tanımlaması ile övgüde bulunanlarla ittifak yaparak seçime girmekte sıkıntı var..

Lütfen, bana ‘Bizim HDP ile ittifakımız yok’ demeyin..

‘HDP’lilerin tezkereleri geldiği zaman, içine bakacağız’ diyen ben değilim..

HDP’lilere bakanlık teklifi hazırlığı yapan CHP ile resmi ittifakını sürdüren ben değilim..

ABD Başkanı’nın Ermeniler için 'Osmanlı döneminde soykırıma uğramışlardır' sözlerine bile itiraz edip, ‘Ermeniler soykırıma uğramıştır, bugün de soykırım devam etmektedir’ diyen HDP’ye tek kelime edemeyen ben değilim..

Sizsiniz Meral Akşener.

Sizsiniz İyi Parti’nin milletvekilleri.

HDP’den korkan..

HDP’lilerin en vicdansız açıklamaları için dahi, CHP’nin talimatı ile, tek kelime edemeyenler sizsiniz, Yavuz Ağıralioğlu.

Öğrenci andı için ortalığı birbirine katan, ama o öğrenci andının kaldırılması için yıllarca propaganda yapıp, o öğrenci andının üzerinden devlete kurşun sıkılmasını da meşrulaştırmaya çalışan HDP’lilere toz kondurmayan, sizsiniz Müsavat Dervişoğlu.”