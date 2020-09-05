AKP Grup Başkanvekili Özkan: İdam cezası isteniyorsa parlamentoda gereğini yapmalıyız
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli AKP Bozkurt ilçesi 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada idam cezası tartışmalarına değindi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli AKP Bozkurt ilçesi 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezası tartışmalarına değindi.
Özkan, şunları ifade etti:
"Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız.
Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşaası üretmeye devam edeceğiz."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamayla idam cezasını yeniden gündeme getirmişti. Bahçeli, ''MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir'' ifadesini kullanmıştı.
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