AKP ilanla ilçe başkanı arıyor

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:01

AKP Merkez yönetimi, Ceylanpınar İlçe Başkanı Halit Şimşek'in istifası istemişit. AKP Urfa İl Başkanlığı, Ceylanpınar'a ilçe başkanı bulabilmek için sosyal medya hesabından ilan verdi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Ceylanpınar İlçe Başkanı olmak isteyen vatandaşlarımız 03.07.2021 (Cumartesi) günü saat 12.00'a kadar özgeçmiş bilgilerini; [email protected] adresine yollayarak, 0414 2168403 numarasını arayarak veya İl Başkanlığımıza gelerek şahsen başvuruda bulunabilirler” denildi.