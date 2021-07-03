AKP ilanla ilçe başkanı arıyor
AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı, Genel Merkez'in talebiyle istifası istenen Ceylanpınar İlçe Başkanı Halit Şimşek'in yerine yeni başkan bulabilmek için sosyal medya hesabından ilan yayınladı.
AKP Merkez yönetimi, Ceylanpınar İlçe Başkanı Halit Şimşek'in istifası istemişit. AKP Urfa İl Başkanlığı, Ceylanpınar'a ilçe başkanı bulabilmek için sosyal medya hesabından ilan verdi.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Ceylanpınar İlçe Başkanı olmak isteyen vatandaşlarımız 03.07.2021 (Cumartesi) günü saat 12.00'a kadar özgeçmiş bilgilerini; [email protected] adresine yollayarak, 0414 2168403 numarasını arayarak veya İl Başkanlığımıza gelerek şahsen başvuruda bulunabilirler” denildi.
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