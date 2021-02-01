AKP'den Cemil Çiçek'in 'AİHM'e uyulmalı' yorumuyla ilgili açıklama: Türkiye hukuk devletidir
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararına uyulması gerektiği yönündeki değerlendirmesine "AİHM açıklamasında ‘Demirtaş terörist, beraat etsin’ demiyor. Usule ait eleştiri var. Türkiye yargısı kendi kararını verecek” diyerek yanıt verdi.
AKP Grup Başkanvekili Bülentr Turan TBMM’de basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararına ilişkin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek‘in "karara uyulması gerektiği" yönündeki açıklamaları sorulan Turan, Çiçek'in sözlerine doğrudan cevaplamaktan kaçındı.
Turan, “Selahattin Demirtaş saz çalmasını, silahların gölgesinde adım atmasını benzer atraksiyonlarla siyasetçiymiş gibi algılanmasını asla bu millet yutmayacak. 6-8 Ekim olaylarında bu milletin yüzlerce evladının canına mal olan çağrıyı yaptığını biliyorum. PKK’nın terörist başı anıtını dikeceğiz diye şov yaptığını, konuşma yaptığını biliyorum. Demirtaş’ın bu ülkeye nasıl bir kan maliyeti ödettiğini, demokrasimizin geriye gitmesine sebep olduğunu, o yüzden mahkeme kararlarını mahkemede tartışalım. Türkiye hukuk devletidir. AİHM açıklamasında ‘Demirtaş terörist, beraat etsin’ demiyor. Usule ait eleştiri var. Türkiye yargısı kendi kararını verecek” şeklinde konuştu.
Siyasi Partiler Kanunu’na ilişkin soruya da Turan, “Siyasi Partiler gibi konular için komisyonumuz var, çalışma yapıyor. Son durumda diğer partilere götürürüz. Sürekli ‘hayır’ deneceğine, siz verin teklifi. Uyum yasaları çalışma nihayete erdi, yakın zamanda paylaşırız” diye konuştu.
Hayvan Hakları’na yönelik olarak ise Turan, “Hayvan Hakları epeydir gündemde. Tüm canlılar değer. Son aşamaya getirdik, kanun haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.
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