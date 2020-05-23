AKP'li belediye başkanı, ilçe başkanının istifasını istedi: Yardım çeklerini yakınlarına dağıtmış!

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:23

Aydın'n Koçarlı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı ile partilisinin ilçe başkanı arasını yardım çekleri açtı. AKP Genel Merkezi, ilçedeki yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 250 liralık yardım çekleri gönderdi.

İlçe Başkanı İlyas Arslan'ın, yardım çeklerini yoksullara dağıtmak yerine, yakınları ve arkadaşlarının vatandaşlık numaraları üzerinden kullandığı iddia edildi.

'İKİ BAŞKAN GÖREVDEN ALINSIN'

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, iddiaların ilçede dillendirilmesi üzerine AKP'li Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AKP İl Başkanlığı ve Genel Merkezi’ne durumu ileterek, Arslan ile yardımların dağıtılmasını organize eden diğer isim Kadın Kolları Başkanı Yasemin Uygun'un görevden alınmasını talep etti.

Yaşanan gelişmelerin yerel basında yer almasının ardından, AKP İlçe Başkanı Arslan, konunun çok dillendirilmemesini isteyerek "Bu ufak tefek bir fikir ayrılığı, çok büyük bir problem değil. Partiyle ilgili istişare yapmamaktan kaynaklı ufak tefek hatalar. Teşkilatlarla belediyenin olduğu yerde her zaman ufak tefek sürtüşmeler, fikir ayrılıkları olur. Biz teşkilatı, o belediyeyi düşünebilir. İnsan yeri geliyor kendi karısıyla bile anlaşamıyor" açıklamasını yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. Belediye Basın Bürosu görevlileri, konuyla ilgili olarak Başkanı Kaplan'ın açıklama yapmayacağını söyledi.

5 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İLÇE BAŞKANINA SAHİP ÇIKTI

Koçarlı Belediyesi'nin AKP'li 7 meclis üyesinden 5'i ise, Kaplan ile Arslan arasındaki tartışmada, ilçe başkanı ile kadın kolları başkanından yana tavır aldı.

Meclis üyeleri Adnan Akdağ, Murat Uncu, Mustafa Demir, Necmi Çıblak ve Yaşar Dirik düzenledikleri basın toplantısında "İlçe ve İl Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmede genel merkezin kuralları dahilinde yardım listesinin hazırladığını ve bu listenin usulsüzlük taşımadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Belediye başkanı Nedim Kaplan'ın kendi tekelinde listeyi hazırlayarak, teşkilatı bertaraf etme girişiminde bulunması kabul edilemez" diyerek Kaplan’ı suçladı.