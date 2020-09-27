AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı

27 Eylül 2020 Pazar, 17:09

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de partisinin Muzaffer Gönen Düğün Salonu'nda düzenlenen Ödemiş İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Bugünlerde 'İstanbul'u kazandık, Ankara'yı kazandık' deyip iktidar hayalini kuranların 1,5 yılık karnesine bakın" dedi.

Yayınlanan anketlere de değinen Dağ "Her gün güvenilirliği malum firmalar aracılığıyla, masa başı anket firmaları aracılığıyla ulusal televizyonlar, siteler sürekli anketlerden bahsediyorlar. Her ay sürekli anket yapan bir siyasi partiyiz. Israrla bizden kopan siyasi partileri yüksek göstermeye çalışıp bizden onlara oy kaçışını ima etmeye gayret ediyorlar" dedi.

"DAHA 10 YILLAR İKTİDARDAYIZ"

Anket açıklayanların AKP'nin yüzde 30-35 bandında yer aldığını ileri sürdüğünü kaydeden Dağ, daha sonra partisinin yaptırdığı seçim anketinin sonucunu açıkladı. Dağ şunları söyledi:

"Ben şimdi son anketi anlatmak istiyorum, bakalım kimin oyları düşüşteymiş, kimin oyları çıkıştaymış, bizden kopan siyasi partiler ne durumdaymış. Bugün kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı 42,6, CHP'nin oy oranı 24,2, HDP'nin oy oranı 10,4. MHP'nin oy oranı 10,2, İYİ Parti'nin oy oranı 9,2. Saadet Partisi 0,9, DEVA 0,6, Gelecek 0,1, diğer partiler 1,8. Halep oradaysa arşın burada. Tablo ortada. Algıya, yalana, operasyona, toplum mühendisliğine gerek yok. Bu ülkeye bugün biz hizmet ediyoruz, bugün biz iktidarız. Avucunuzu yalayacaksınız. Daha 10 yıllar bu ülkeye iktidar olacak, hizmet edecek AK Parti kadrolarıdır, Cumhur İttifakı kadrolarıdır."



