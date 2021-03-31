AKP'li Hülya Nergis Atçı yine kadınları suçladı: "Kadınları öldürenleri yetiştirenler de kadınlar"

31 Mart 2021 Çarşamba, 09:14

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Konya’nın yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda, kadına şiddet konusunda bir kez daha tepki çeken sözler sarfetti.

Türkiye'nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Hülya Atçı Nergis, kararın kaldırılmasının yerinde olduğuna belirtirken “Avrupa’nın ve bizim beslendiğimiz değerler farklı. Biz ayrı bir gelenekten gelen kültüre sahibiz. Avrupa’da daha çok insan üzerinde duruluyor. Tamamen birey ve şahıs odaklı bir yaklaşım var. Ama bizim değerlerimize baktığınızda bizim için bireyler kadar aile kurumu da çok önemli. Biz olaylara daha kolektif yaklaşıyoruz. Bizim için aile korunması gereken bir kurum. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin yaklaşımını doğru bulmuyorum” dedi.

“EZBER BOZDUM"

Daha önce söylediği “Türkiye’de öldürülen erkek sayısı kadın cinayetlerinden 12 kat fazla” sözlerine ilişkin de kendisini savunan AKP'li vekil, “Kadına karşı şiddet olmamalı, erkeğe karşı da şiddette olmamalı. O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist söylemlerin bu kadar benimsenmesi, bayrak edilmesi, herkesin aynı ağzı konuşması beni rahatsız ediyor. Ben ezber bozdum bu konuda. Belli kesimlerin eleştirisi oldu, ben doğruyu söylüyorum. Erkeğe ayrı muamele, kadına ayrı muamele beni şahsen rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.