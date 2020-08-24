AKP'li Nuretin Canikli, Giresun'daki felaketi 'toprağın suya doymuş olmasına' bağladı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:43

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, ilde meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin yayın organı A Haber'de konuşan Nurettin Canikli, felaket için "Bugüne kadar böyle büyük bir afet görülmemiş, tarihin en büyük afeti. Yıkıcılığı bu kadar yüksek afet hiç olmadı" derken nedenini ise "toprağın suya doymuş olmasına" bağladı. Canikli, "Buranın özelliği sürekli yağmur alan bir bölge. Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor" dedi.

"YAPILAŞMAYLA İLGİSİ YOK" DEDİ

"İnsanlar konut ihtiyacını yapılaşma olmaması gereken dere yataklarına yapmak suretiyle gidermeye çalışmışlar" diyen Canikli, yaşanan afetin bununla ilgisi olmadığı iddiasını tekrar ederek "Bu tercihi vatandaş yapıyor. Ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor bu sefer. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı bütün Karadeniz'de var. Ama tekrar söylüyorum. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Buranın coğrafi yapısından kaynaklanan bir hadise" ifadelerini kullandı.