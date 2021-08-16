AKP'li Selma Gökçen'den skandal paylaşım: "Dolmabahçe Sarayı'nı neden yıkmadınız?"

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:31

AKP Ağrı Belediye Meclisi Üyesi Selma Gökçen, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı savunmak isterken Dolmabahçe Sarayı'nı hedef aldı.

Gökçen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "80 yıl ABD'nin Beyaz Saray'ına gıpta ile bakanlar, kendi ülkesindeki sarayı yıkacağız diyor!" diyip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı için "neden yıkmadınız?" diye sordu.

Gökçen'in paylaşımı şöyle:

"Yıl 1937 millet ekmek gaz kuyruklarında yokluk içindeydi Dolmabahçe Sarayı'nı neden yıkmadınız ?

80 yıl ABD nin beyaz sarayına gıpta ile bakanlar, kendi ülkesindeki sarayı yıkacağız diyor !

Yıl 1937 millet ekmek gaz kuyruklarında yokluk içindeydi Dolmabahçe sarayını neden yıkmadınız?"



(Yazı, hatalarına müdahale edilmeden Selma Gökçen'in Twitter paylaşımından olduğu gibi aktarılmıştır)

AKP Ağrı Belediye Meclisi Üyesi Selma Gökçen, geçtiğimiz yıl da Hatay'da yoksulluk nedeniyle kendini ateşe verip intihar eden bir yurttaşın ardından sarf ettiği skandal yorumuyla hatırlanıyor. AKP'li Gökçen, hayatını kaybeden Adem Yarıcı isimli yurttaşın ölümü için "Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" demişti.







