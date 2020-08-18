AKP'li Turan: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını sorgulamak akla aykırı

18 Ağustos 2020 Salı, 14:56

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de bir otelde turizm sektöründeki temsilcilerle bir araya geldi. Burada Doğu Akdeniz’deki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Turan, şöyle konuştu:

''DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN VARLIĞINI SORGULAMAK AKLA AYKIRI''

“Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Akdeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz’de cirit atmalarına seyirci kalınırken, Akdeniz’e kıyısı olan Türkiye’nin varlığını sorgulamak akla aykırı. Doğu Akdeniz’de attığımız adımlar önümüzdeki yüzyılımızı şekillendirecek kadar önemli adımlar. Ülkemizin BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları içinde sismik araştırma faaliyeti yapan Oruç Reis, adeta 83 milyonun hakkının simgesidir. Yunanistan, Fransa gibi ülkeler yaygara yapınca fırtınalar kopmuyor. Egemenlik haklarımızdan, Mavi Vatan’dan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımıza saygı duyanlara diyalog ve müzakere yolu açık. Doğu Akdeniz, siyaset üstü milli bir meseledir. Biz içeride her türlü kavgamızı yaparız; ancak muhalefetin bu konuya bu bilinçle yaklaşması gerekir.”