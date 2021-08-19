AKP'liler maaşa doymuyor

19 Ağustos 2021 Perşembe, 10:07

Çift maaş alana AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek'in çift maaş aldığını ortaya çıkardı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek'in, aynı zamanda TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu duyurdu.

30 BİN 677 TL MAAŞ

Yavuzyılmaz, ''AK Partili Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek'in aynı zamanda TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik. Genel müdür maaşı: 16 bin 177 TL, TÜRKSAT YK aylık ücreti: 14 bin 500 TL, Aylık toplam gelir: 30 bin 677 TL'' paylaşımını yaptı.