AKP'liler maaşa doymuyor
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Kemal Yüksek'in çift maaş aldığı belgeyi paylaştı.
Çift maaş alana AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek'in çift maaş aldığını ortaya çıkardı.
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek'in, aynı zamanda TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu duyurdu.
30 BİN 677 TL MAAŞ
Yavuzyılmaz, ''AK Partili Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek'in aynı zamanda TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik. Genel müdür maaşı: 16 bin 177 TL, TÜRKSAT YK aylık ücreti: 14 bin 500 TL, Aylık toplam gelir: 30 bin 677 TL'' paylaşımını yaptı.
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