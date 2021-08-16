Akşener'den 'ABD' sorusu: Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı açıklamak zorundadır

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Gümüşhane’de esnafı ziyaret etti. Akşener, ziyareti sırasında Türkiye'ye yönelik göç sorununa ilişkin soruları yanıtladı.

İktidarı bir göçmen politikasının olmadığını belirten Meral Akşener, "Ve dünyadan haberleri yok. Ya da gariban insanlar üzerinden salakça bir politika izleniyor. Dış politikada eğer burayı bir artı değer olarak kullanmak amaçlıysa bu kapıların açılması, bundan daha ahmakça, daha salakça bir eylem olamaz. İkincisi 4-5 milyon Suriyeli insan olduğu söyleniyor bu ülkede. Biz o gelen insanlara düşmanlık edemeyiz. Başka bir şeyi söyleyeyim; '65 milyar dolar para harcandı' deniliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzında. Bir arkadaşıma hesaplattım, bu 65 milyar dolar nasıl yansıdı size. Adam başı, her aileye bu pandemide 800 dolar verilebilirdi." dedi.

"ERDOĞAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMAK ZORUNDA"

Akşener şöyle devam etti:

"Şimdi geldik Afgan meselesine; ben, Sayın Erdoğan’ın bu konuda kafasının dehşet derecede karışık olduğunu düşünüyorum. 'Gelsinler, Taliban ile aramızda düşünce farkı yok' diyor, diğer taraftan 'Duvar öreceğiz' diyor. Şimdi anlaşılıyor ki Biden ile o özel görüşmede, Dışişleri mensuplarımızın bulunmadığı o özel görüşmede bazı şeyler konuşulmuş. Basına yansıyan, Biden diyor ki, 'Alın bunları, bunlar zamanında bizden yana tavır koydular', an itibarı ile Taliban bunları asar keser. Niye Biden almıyor kardeşim? Niye Biden çok yakınında, çok dost bir ülkede tutup onları memleketine getirmiyor, ABD’ye getirmiyor da bize geliyor? Bu konuda, hele şimdi Taliban’ın Kabil’e girdikten sonraki fasılda bu görüşmenin gerçekten böyle olup olmadığını Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı açıklamak zorundadır."

"AFGANLAR İRAN'DA DURDURULMALI"

Türkiye'nin bir göçmen hendeği haline geldiğini dile getiren Akşener, "Bu, iktidarın bilerek yaptığı bir iştir. Var olan göçmenlerle dövüşmek yerine iktidarın bu konudaki yanlışlığı üzerinde durmak gerekiyor. Afganların gelişinin İran’da durdurulması lazım. Sınırların yol geçen hanı olmaktan çıkarılması lazım." diye konuştu.

"ESAD'LA ANLAŞIP HUZUR İÇİNDE GÖNDERİLMELİ"

Akşener, Suriyeli göçmenler için "Suriye’nin yöneticileri ile derhal anlaşıp Suriye’den Türkiye’ye gelmiş olan o insanların memleketlerine, yani Beşar Esad ile anlaşıp onların can güvenliğinin garantörü olarak ülkelerine, memleketlerine huzur içerisinde gönderilmesi lazım." çağrısı yaptı. Akşener "Aksi takdirde Türkiye’de işsizliğin faturası bu insanlara çıkıyor. Çünkü bir kısım iş sahipleri köle gibi göçmen çalıştırıyor, sigortasız, şusuz, busuz. Onun karşılığında sigortasız çalışan Türk vatandaşı işsiz kalıyor. Haksız rekabetten kaynaklanan problemler var. Bütün bu problemlerin yanında bir de Türkiye’nin demografisinin değişmesine dair endişeler var; bu endişeyi taşıyanlardan bir tanesi de benim. Akılla mantıkla vicdanla bu problemi ülkelerine göndererek çözmek lazım. Afgan göçünün mutlaka önüne geçilmesi lazım. Ülkeden içeri girdikten sonra ayrı problem. Behemehal sınır güvenliğinin sağlanması lazım.” ifadelerini kullandı.