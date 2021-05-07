Almanya Sağlık Bakanından "salgının üçüncü dalgası kırıldı" açıklaması

07 Mayıs 2021 Cuma, 16:54

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Spahn, ülkenin son durumuna ilişkin pozitif görünüm çizerek, “Saygının üçüncü dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız” dedi.

Bakan, Almanya’da vaka sayılarının hâlâ yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini belirtti.

TEHLİKELİ OLABİLİR

Alman Bakan, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmasının bu şartlar altında tehlikeli olabileceğini kaydetti.

Sphan, salgına karşı elde edilen başarının kaybedilmemesi için kurallara uyulması konusunda dikkatli olunmasını istedi.

TARTIŞMALARA DEĞİNDİ

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tartışmalarına değinerek şu açıklama bulundu:

"Tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın yüzde 80’inden fazlasının korona virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Salgın devam edebilir, fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşturmayacaktır.”