Altını olanlar dikkat! 499 bin 500 liraya yükseldi

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:48

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 310 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 499 bin 500 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 514 milyon 580 bin 591,00 lira, işlem miktarı ise 1.040,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 13 bin 441,88 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: