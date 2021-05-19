Amasya'da aynı aileden 4 kişi koronadan yaşamını yitirdi
Amasya’nın Göynücek ilçesinde anne, baba ve 2 kız kardeş yakalandıkları koronavirüs nedeniyle bir ay içinde peş peşe hayatını kaybetti.
Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan Ömer Gedik ve eşi Sati Gedik rahatsızlandı. İstanbul’da yaşayan kızları Gülcan Bursa ile Nezengül Gedik köye gelerek anne ve babalarına bakmaya başladı.
Durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı çift koronavirüse yakalandıklarının belirlenmesiyle hastanede tedavi altına alındı. 9 Nisan’da 81 yaşındaki baba, 17 Nisan'da 74 yaşındaki anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Temaslı olan 45 ve 46 yaşlarındaki kızları da bir süre rahatsızlandı. Evli ve iki çocukları olan kardeşler sağlık çalışanlarının çabalarına rağmen hastanede beşer gün arayla virüse yenik düşerek anne ve babalarının mezarlarının yanına yakınlarının gözyaşları içinde defnedildiler.
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