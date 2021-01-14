Amazon'dan 'daha ucuz Prime Video' modeli
Amazon, mobil cihazlara özel 'daha ucuz Prime Video' planı için Hindistan'da yeni planını duyurdu.
Amazon, Hindistan'daki video akışı hizmeti için daha düşük fiyatlı bir mobil abonelik planı başlatarak, Netflix tarafından ücrete bağlı aboneleri etkilemek için yeni planını duyurdu.
Şirket, tek kullanıcılar için tasarlanan ve standart tanım kalitesinde sunulan Amazon Prime Video planının başlangıçta ayda 89 rupiye (1.22 dolar) mal olacağını söyledi.
Veri paketlerinin dünyanın en ucuzları arasında olduğu Hindistan'da, çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı göz önüne alındığında, yalnızca mobil planların daha fazla ilgi görmesi muhtemel. Bu tür planlar aynı zamanda üst düzey kullanıcıların, özellikle hareket halindeyken içerik tüketmeyi sevenlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.
Amazon, planı milyonlarca ön ödemeli abonesine yaymak için Hindistan'ın telekom devi Bharti Airtel ile ortaklık kurduğunu söyledi.
Amazon, paketlenmiş ön ödemeli paketler kullanan Airtel müşterilerinin, cep telefonu numaralarını kullanarak Airtel Thanks uygulamasından Prime Video'ya kaydolarak 30 günlük ücretsiz denemeden yararlanabileceklerini söyledi.
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