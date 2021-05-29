Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:37

Ankara istikametinde ilerleyen, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü Alikahya mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.