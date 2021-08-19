Anız yangını ormana sıçradı: Kırıkkale'de korku dolu anlar
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bir tarlada anızların yakılması sonucu ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesiyle ormanlık alandaki yüzlerce ağaç yanmaktan kurtarıldı.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Kösedurak köyü 'orta orman arazisi' mevkiindeki bir tarlada anız yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevler, ormanlık alana sıçradı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın bölgesine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanlık alandaki yangına, Balışeyh ve Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personelleri müdahale etti. Yükselen dumanları görerek bölgeye gelen vatandaşlar da jandarma ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı.
ÇALIŞMALAR 1 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol
altına alındı. Ekiplerin erken müdahalesiyle yüzlerce ağaç yanmaktan
kurtarılırken, bazı ağaçlar da zarar gördü. Jandarma ekipleri de çıkan yangına
ilişkin inceleme başlattı.
"YANGINI SONRADAN FARK ETTİK"
Köy
sakinlerinden Ümit Er, “Biz yangını sonradan fark ettik. İtfaiyeye falan yardım
etmeye çalışıyoruz. Köylü olarak elimizden geldiğince söndürmeye çalışıyoruz.
Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Durup dururken çıkıyor yangın. Nasıl çıkıyor?
Nasıl yanıyor? Köylü şaşırdı hep. Köyün yanındaki yerlerde de öyle 4 defa yangın
çıkmış” dedi.
"SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"
Balışeyh Belediyesi itfaiye eri Serdar Bulut ise, “112’den bizi aradılar biz
buraya geldik. Yangına müdahale ettik. Yangını söndürdük, soğutma çalışmalarına
başladık. Bundan sonra da Allah’ın izniyle soğutma çalışmasını bitiririz. Şükür
kurtuluruz. Ormanın takviye ekibi de yolda şu anda. Şu güzelim yeşil ormanı
yakmayla ne anlıyorlar? Ondan sonra diyorlar ki yağmur yağmıyor. Kurban olduğum
Allah’ım yağmuru verir mi? Vermez” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Erdoğan'ın sözlerine sert tepki: AKP tabanı aptal değil
- AKP'den MHP'yi kızdıracak adım
- Canlı yayında Taliban dehşeti
- Kafalar karıştı: Sinovac muamması!
- 21 yaşındaki Ferhat'tan acı haber geldi
- Taliban, BM'ye meydan okudu: Resmen ilan etti
- Elin oğlu bu işi nasıl yapıyor?
- AB'den 'Türkiye' kararı: Tanıyacak